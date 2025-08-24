Обращений от российских туристов пока не поступало, сообщили в Генконсульстве РФ в Гуанчжоу

ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу (южная провинция Гуандун) отслеживает ситуацию с корректировкой расписания рейсов авиакомпании "Аэрофлот" из города Санья (южная провинция Хайнань) из-за тайфуна. Обращений от российских туристов пока не поступало, пассажиров с задержанных рейсов расселяют по гостиницам, сообщил ТАСС вице-консул Иван Рымарь.

"Мы все отслеживаем. Сегодня утром у нас был соответствующий пост с предупреждением для наших граждан в соцсетях. Также мы подключили наш механизм с Минэкономразвития. У нас в таких случаях есть канал связи, мы сообщаем Минэкономразвития и МИД о любых надвигающихся угрозах. Ни по почте, ни по дежурному телефону генконсульства не было обращений", - сказал дипломат.

Как сообщили в генконсульстве РФ, по гостиницам расселили 290 пассажиров с задержанного рейса Санья - Санкт-Петербург авиакомпании "Аэрофлот". Учитывая то, что аэропорт в городе Санья пока закрыт, остальные рейсы также будут отменены или перенесены, уточнили в диппредставительстве. "Туроператоры тоже будут всех расселять", - сообщил Рымарь.

Как заявили в Ассоциации туроператоров России, обращений от российских туристов о досрочном возвращении из Саньи из-за тайфуна пока не поступало. Ранее в "Аэрофлоте" сообщили, что корректируют расписание рейсов, запланированных на 24-25 августа в этот город, из-за закрытия аэропорта в связи с тайфуном.