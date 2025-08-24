Число нарушений резко выросло на фоне планов ввести за это уголовную ответственность, отметили в госпогранслужбе

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Более 13 тыс. граждан, пытавшихся незаконно сбежать с Украины, задержаны с начала 2025 года, сообщил представитель госпогранслужбы страны Андрей Демченко. Кроме того, фиксируется резкое увеличение попыток незаконного пересечения границы на фоне планов властей ввести за это уголовную ответственность.

"В целом, за разные правонарушения с начала этого года было задержано больше 13 тыс. граждан, которые нарушали законодательство, пытались незаконно пересечь границу ", - сказал Демченко в эфире YouTube-канала "Новости Live".

По его словам, в последние дни зафиксирован значительный рост таких попыток. "Существенное увеличение за последние дни - вдвое, втрое увеличилось количество попыток незаконного пересечения границы, - подчеркнул он. - К сожалению, ежедневно мы продолжаем задерживать нарушителей. И число немаленькое тех, кто пытается незаконным способом пересечь границу. Задерживаем и на границе, и в приграничье. К сожалению, административная ответственность не сдерживает этих нарушителей. Фактически есть люди, которых мы задерживаем и 3 раза, и 5 раз, есть и рекордсмены, когда больше 10 раз человека задерживают за то, что он продолжает пытаться незаконно пересечь границу".

В мае депутат Верховной рады Юлия Яцык сообщала, что с 2022 года почти 45 тыс. человек сумели сбежать из страны.

За незаконное пересечение границы на Украине предусмотрена только административная ответственность в виде штрафа до $206 или ареста до 15 суток. Однако 20 августа кабмин инициировал введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы в условиях военного положения, а также за нарушение военнообязанными срока пребывания за пределами страны. Законопроект, внесенный на рассмотрение Верховной рады, предполагает введение штрафа от $1,2 тыс. до $4,1 тыс. или уголовной ответственности на срок до трех лет за незаконный выезд, использование поддельных документов или повреждение пограничной инфраструктуры.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. А мужчины стараются любыми способами откупиться или выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. Они пытаются пересечь границу вплавь или через горы, кроме того, пограничники задерживали мужчин, которые маскировались под животных, надевали маскхалаты, а также пытались выехать под видом скорой помощи.