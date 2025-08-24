Награду вручил председатель правительства Чечни Магомед Даудов

ГРОЗНЫЙ, 24 августа. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о награждении медалью "Ненан Сий" (Материнская Слава) мать советника главы республики Амрудди Эдильгириева - Зуру Эдильгириеву.

"Я подписал указ о награждении Эдильгириевой Зуры высокой государственной наградой - медалью "Ненан Сий". Эта заслуженная награда вручена ей за большой вклад в укрепление семьи, достойное воспитание детей, сохранение лучших традиций чеченской культуры и исключительную религиозность", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Награду женщине вручил председатель правительства республики Магомед Даудов. Кадыров особо отметил заслуги ее сына Амрудди Эдильгириева.

"Под его руководством в республике построены и продолжают строиться одни из самых красивых религиозных объектов, которые становятся символами духовного возрождения нашего народа. Он всегда подходит к этому делу с полной ответственностью, находя уникальные архитектурные решения и наиболее эффективные пути их воплощения", - отметил глава Чечни.

Медаль "Ненан Сий" была учреждена в регионе в 2007 году для поддержки семьи и материнства, а также обеспечения общественного признания и высокого уважения к женщине. При награждении медалью, в том числе учитывают детей, чья деятельность снискала уважение и авторитет среди населения Чеченской Республики и за ее пределами.