Объем селевых масс составил около 5 млн кубометров, сообщил глава региона Казбек Коков

НАЛЬЧИК, 24 августа. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о завершении основных работ по ликвидации последствий схода селя в Тырныаузе. Около месяца специалисты коммунальных и дорожных служб работают практически в круглосуточном режиме.

"Можем констатировать, что к 25 августа, как и обещал ранее, основные работы завершены. В те дни коммунальные и дорожные службы немедленно приступили к ликвидации последствий и до настоящего момента работают в практически круглосуточном режиме. Восстановлено водо-, газо- и электроснабжение города. Сегодня дорожники планируют открыть технический проезд по основному, федеральному мосту через реку Герхожан-Суу", - написал он в своем Telegram-канале.

Коков отметил, что, согласно оценкам специалистов, объем селевых масс составил порядка 5 млн кубометров. Во время масштабного селя в 2000 году объем составлял порядка 4 млн кубометров. Специалисты очистили городские дороги и подходы к учреждениям. Начата работа по восстановлению селепропускной системы.

"В этот раз избежать тяжелых последствий, несмотря на больший объем сошедшей массы, удалось благодаря превентивно проведенной в последние три года работе по очистке лотка. Это было сделано при поддержке федерального центра. К счастью, нет погибших и пострадавших, нет разрушений жилого фонда, меньше повреждений инфраструктуры", - пояснил Коков.

31 июля в Тырныаузе сошел селевой поток, стихия нарушила газо-, водо- и энергообеспечение, автомобильное движение. С 21 июля в муниципалитете действует режим ЧС.