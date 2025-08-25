Как сообщил врио губернатора региона Александр Дронов, событие является частью историко-патриотического проекта "Бастионы памяти", начатого в 2025 году в Якутии

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 августа. /ТАСС/. Памятные плиты с именами 1 589 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, установили на памятнике "Воинам-якутянам защитникам Старорусского района" в деревне Буреги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Новгородской области Александр Дронов.

В воскресенье в регион прибыла делегация из Республики Саха (Якутия) во главе с руководителем региона Айсеном Николаевым. Приезд приурочен к памятным мероприятиям, связанным с перезахоронением останков воинов-якутян, погибших в годы Великой Отечественной войны на новгородской земле - они пройдут в старорусских деревнях Буреги и Устрека.

"На памятнике "Воинам-якутянам защитникам Старорусского района" в честь 80-летия Великой Победы установлены памятные плиты с именами 1 589 воинов-якутян, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это часть историко-патриотического проекта "Бастионы памяти", начатого в этом году в Якутии. Проектом предусмотрена установка мемориалов в регионах, где героически сражались якутские воины", - сказано в сообщении.

Дронов поблагодарил правительство Якутии и главу Николаева, а также историков и поисковиков, которые помогают сохранить память о героях.