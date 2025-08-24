Это подтверждают его близкие

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, не употреблял наркотические вещества и алкоголь перед своим выступлением, которое прошло в одном из клубов Калининграда в рамках его прощального тура. Об этом ТАСС сообщил адвокат музыканта Сергей Жорин.

"Алексей Долматов находился ни в состоянии наркотического, ни в состоянии алкогольного опьянения, о чем подтверждают также его близкие, находившиеся рядом, в том числе сестра Ольга Долматова. Это недостоверные сведения. Он ответственно подходит к организации и проведению концертов в рамках своего прощального тура", - рассказал защитник.

По информации Telegram-канала Mash, накануне перед выходом на сцену одной из концертных площадок Калининграда рэпер якобы находился в состоянии наркотического опьянения и отказался пройти освидетельствование. "Действительно, перед концертом к нему обратились сотрудники полиции с просьбой проехать для прохождения медицинского освидетельствования, но, понимая, что поездка [в медучреждение] в этот момент ставит под угрозу проведение концерта, так как он мог не успеть вернуться к началу выступления, Алексей предложил пройти освидетельствование сразу после концерта, но данное предложение принято не было, и сотрудники составили протокол об отказе от прохождения освидетельствования", - отметил Жорин.

По его словам, концерт Гуфа вместе с тем состоялся и дальнейший тур будет проходить по графику.