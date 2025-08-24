Москалькова: среди остающихся на Украине курян есть больные с ранениями

Уполномоченный по правам человека в России обратилась в Международный Комитет Красного Креста об оказании экстренной медицинской помощи

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Тяжело больные люди с ранениями есть среди остающихся на Украине курян. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен пообщалась с курянами, которые были освобождены из числа заложников.

"Они рассказали, что среди соотечественников, которые продолжают удерживаться украинской стороной, есть тяжело больные люди с ранениями" , - написала Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

Уполномоченный по правам человека обратилась в Международный Комитет Красного Креста об оказании экстренной помощи. Кроме того, Москалькова обратилась к украинской стороне о незамедлительном освобождении всех мирных жителей, и в первую очередь раненных.

24 августа Минобороны РФ сообщило, что 146 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории, взамен переданы 146 военнопленных ВСУ. Также возвращены восемь жителей Курской области. Москалькова заверила, что куряне уже сегодня они будут дома.