Вакцина содержат штаммы, которые будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне, и формируют иммунный ответ именно против них

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вакцинация от гриппа не защищает организм человека от нового геноварианта коронавируса "Стратус", поскольку в ней содержатся штаммы, которые будут циркулировать в текущем эпидсезоне, формируя иммунитет именно против них. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Прививка от гриппа не обеспечивает защиты от коронавируса "Стратус". Вакцины против гриппа содержат штаммы, которые будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне, и формируют иммунный ответ именно против них. Коронавирусы относятся к другой группе вирусов и имеют иную структуру, поэтому иммунитет, выработанный после прививки от гриппа, не дает специфической защиты от заражения коронавирусом или от его вариантов, в том числе "Стратус", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что рекомендации по массовой вакцинации от гриппа остается важной мерой. Это снижает число тяжелых и сокращает нагрузку на систему здравоохранения , а также снижает риск одновременного заражения гриппом и коронавирусом.

"Роспотребнадзор напоминает, чтобы защитить себя в период подъема заболеваемости рекомендуется соблюдать меры профилактики - использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещения", - заключили в ведомстве.