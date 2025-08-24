Среди участников мероприятия были демобилизованные и военнослужащие, студенты, волонтеры, управленцы, предприниматели

ДОНЕЦК, 24 августа. /ТАСС/. 350 жителей Донбасса и Новороссии приняли участие в первой смене форума молодежи Донбасса, прошедшей в Бердянске Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве молодежной политики ДНР.

"Форум молодежи Донбасса - это одно из самых крупных событий в сфере молодежной политики в исторических регионах Российской Федерации. <…> В первой смене приняли участие 350 человек из исторических регионов. Среди них были демобилизованные и военнослужащие, студенты, волонтеры, управленцы, предприниматели. <….> Форум молодежи Донбасса проходит в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети" по решению президента Российской Федерации", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что участников разделили на четыре трека: "Герои", "Возрождение умов", "Культурный код" и "Волонтерский фронт", в рамках которых для молодежи проводили встречи с экспертами из каждой сферы.

В первый день форума молодежь встретилась с блогером Сашей Стоуном, во второй - с главой Министерства молодежной политики ДНР Кириллом Макаровым, третий день включал "Диалог на равных" с сенатором РФ от ДНР Натальей Никоноровой, а также проведение массовой акции, приуроченной ко Дню Государственного флага России. В четвертый день участники встретились с генеральным директором и председателем правления фонда ВЦИОМ Константином Абрамовым.