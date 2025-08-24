Руководитель военного отдела Крымской метрополии и Херсонского направления сравнил гонения киевского режима во главе с "безбожником Владимиром Зеленским" на Украинскую православную церковь с событиями 1917 года

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Иконы и мощи, украденные бойцами ВСУ из храмов Курской области, продаются на разных европейских ресурсах. Об этом заявил руководитель военного отдела Крымской метрополии и Херсонского направления протоиерей Дмитрий Кротков в эфире телеканала "Россия-24".

"Посмотрите, что в Курской области: каждый, до единого, храм, который был под Украиной сейчас, они все были осквернены, разграблены, и на разных ресурсах европейских продаются иконы, мощи, сосуды, церковные облачения вот от этих украинских вояк", - сказал он.

Дмитрий Кротков сравнил гонения киевского режима во главе с "безбожником Владимиром Зеленским" на Украинскую православную церковь с событиями 1917 года, когда в России начали сжигать храмы и монастыри. "То же самое и сейчас", - добавил он.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил сделать реестр разрушенных ВСУ храмов курского приграничья разделом "Белой книги" поврежденных объектов культурного наследия. Курировать ведение реестра он поручил врио замгубернатора Артему Демидову.