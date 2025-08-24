Программа призвана объединить усилия как граждан, так и бизнеса, некоммерческих организаций, государства для восстановления Курской области

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Программа поддержки пострадавших от украинских атак жителей Курской области запускается Росмолодежью и платформой Добро.рф. Инициатива будет реализовываться в рамках общероссийского проекта "Мы вместе", для сбора заявок работает специальный сайт.

Программа призвана объединить усилия как граждан, так и бизнеса, некоммерческих организаций, государства для восстановления Курской области. "Новая программа дополнит усилия государства, властей региона и местных волонтеров", - пояснил замглавы Росмолодежи Денис Аширов.

На сайте россияне смогут оставить заявку на волонтерство, а в ближайший к ним штаб проекта "Мы вместе" принести гуманитарную помощь - продукты, воду, предметы личной гигиены, новую теплую одежду. "А бизнес может заполнить анкету и предложить конкретную помощь региону", - рассказал глава думского комитета по молодежной политике, руководитель Добро.рф единоросс Артем Метелев.

Как рассказали в Росмолодежи, Курской области особенно требуются волонтеры - разнорабочие, электрики, плотники. А бизнес может помочь региону техникой, стройматериалами, продуктами или лекарствами.

Благодаря указу президента России Владимира Путина Курская область пользуется возможностями дополнительной поддержки волонтеров наряду с Донбассом и Новороссией. В качестве партнеров проекта "Мы вместе" выступают Общероссийский народный фронт и Всероссийский студенческий корпус спасателей.