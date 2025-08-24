Спастись альпинистам мешают гипоксия, травмы и недостаточная физподготовка, отметил зампред комитета Госдумы по туризму

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Альпинисты чаще всего гибнут в горах из-за гипоксии, переохлаждения, травм и общего истощения организма. Негативно сказываются недостаточная физическая подготовка и ограниченные возможности эвакуации, рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов ("Единая Россия").

"Основными факторами трагических случаев в горах являются: гипоксия, особенно на высотах выше 3 500-4 000 метров, переохлаждение и общее истощение организма, травмы при срывах и падениях на сложных участках маршрута, недостаточная подготовка участников, незнание маршрута, отсутствие связи, ограниченные возможности эвакуации из-за сложных погодных условий", - сказал Кривоносов.

По его словам, повышенные риски для здоровья и жизни альпинистов начинают проявляться уже на высотах от 3 000 метров, где фиксируются первые признаки горной болезни и увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. "Критические риски фиксируются на высотах выше 5 000 м, где вероятность гипоксии, отека легких и мозга возрастает многократно", - добавил депутат.

За последнее время произошло несколько резонансных случаев с альпинистами. Два человека из Перми погибли во время восхождения в ущелье Адыл-су в Кабардино-Балкарии. На пике Хан-Тенгри в Киргизии погиб российский альпинист Алексей Ермаков.

Также в Киргизии - на пике Победы - российская альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу при спуске и застряла на высоте 7,2 тыс. метров. Источник в киргизском МЧС сообщал ТАСС, что погодные условия в 2025 году уже не позволят спасателям добраться до альпинистки. Начальник базового лагеря указал, что транспортировать Наговицину с пика Победы невозможно.