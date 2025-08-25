Как пояснили в в пресс-службе правительства региона, сельскохозяйственная техника работает на своем дизельном топливе

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Уборочная кампания в Приморском крае пройдет в обычном режиме - дефицит топлива в регионе никак на нее не повлияет, потому что сельскохозяйственная техника работает на отдельном дизельном топливе, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморья.

Ранее в министерстве энергетики Приморья рассказали, что для решения проблемы с нехваткой топлива на заправках число бензовозов в регионе увеличили вдвое - с 30 до 60 штук. Там добавили, что сейчас остались точечные проблемы с отпуском бензина.

"Сельскохозяйственная техника работает на своем дизельном топливе, поэтому на ход уборочной кампании ситуация никак не влияет", - сообщили в пресс-службе правительства края.

В минэнерго Приморья отмечали, что основной причиной стал рост спроса, связанный с высоким туристическим сезоном - в сравнении с августом прошлого года число туристов увеличилось на 30%. Соответственно, нагрузка на АЗС тоже выросла.