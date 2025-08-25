В администрации муниципальных округов и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Сильные и очень сильные дожди ожидаются 26-27 августа в восьми муниципалитетах Сахалинской области. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, ожидается подъем рек на 0,5-1,5 м.

"По информации Сахалинского управления Росгидромета, вечером 26 и ночью 27 августа на территории Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского районов и в городе Южно-Сахалинске ожидается сильный, местами очень сильный дождь. 27 августа на отдельных реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что в администрации муниципальных округов и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию.