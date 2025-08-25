В Генпрокуратуре отметили, что идеологи антироссийских проектов "назначили" организацию лидером международных общеобразовательных программ, позволяющих выпускникам поступить практически в любой вуз мира

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России швейцарской неправительственной организации (НПО) International Baccalaureate. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Цель НПО - форматирование российской молодежи по западным шаблонам. Суть обучения сводится к навязыванию своего видения исторических процессов, искажению общеизвестных фактов, антироссийской пропаганде, разжиганию межнациональной вражды", - пояснили в ведомстве.

Идеологи антироссийских проектов "назначили" организацию лидером международных общеобразовательных программ, позволяющих выпускникам поступить практически в любой вуз мира. Вниманию абитуриентов предлагаются около 5 тыс. университетов в США, Канаде, Австралии, Великобритании и ряде других стран Европы.

"С началом специальной военной операции учебные и методические пособия были скорректированы с учетом русофобской позиции коллективного Запада. В них появились призывы к международной изоляции нашей страны и материалы, дискредитирующие российскую армию", - сообщили в Генпрокуратуре.

Представители бакалавриата популяризируют нетрадиционные ценности, основанные на идеологии запрещенных экстремистских объединений.