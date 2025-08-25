В каждом округе автоинспекторы проведут различные мероприятия со школьниками и их родителями, направленные на профилактику дорожной аварийности с участием несовершеннолетних участников дорожного движения

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции проведут в Москве с 25 августа по 5 сентября рейд, направленный на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности юных участников дорожного движения к месту учебы. Об этом сообщили в столичном ГАИ.

"В преддверии нового учебного года управление Госавтоинспекции города Москвы проводит общегородское профилактическое мероприятие "Снова в школу". Рейд пройдет с сегодняшнего дня и продлится по 5 сентября включительно. Главная цель - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности юных участников дорожного движения к месту учебы", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ГАИ уточнили, что в каждом округе столицы автоинспекторы проведут различные мероприятия, акции и инструктажи со школьниками и их родителями, направленные на профилактику дорожной аварийности с участием несовершеннолетних участников дорожного движения. Под особый контроль Госавтоинспекция Москвы берет проведение "Дня знаний". В этот день в целях обеспечения безопасности дорожного движения ко всем школам будут приближены посты ДПС.

"В первые дни учебного года сотрудники Госавтоинспекции проведут в образовательных организациях уроки безопасности, в ходе которых учащимся еще раз напомнят о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также основы безопасного поведения на дороге", - добавили в ГАИ.

В Госавтоинспекции Москвы обратились к родителям с просьбой быть внимательными и дисциплинированными участниками дорожного движения, подавая положительный пример подрастающему поколению. Также их попросили ежедневно напоминать детям о строгом соблюдении ПДД.