Эти деньги пойдут на погашение существующей задолженности шахтерам "ТЭК "Родина" и "Торговый Дом" Донские угли"

ЛУГАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Правительство ЛНР выделило более 1 млрд рублей на погашение задолженности по заработной платы шахтерам ООО "ТЭК "Родина" и ООО "Торговый Дом" Донские угли". Об этом сообщается в Telegram-канале Минтопэнерго региона.

21 августа министр труда и социальной политики ЛНР Елена Макаренко в ходе прямой линии, отвечая на вопросы жителей региона, сообщила, что существует задолженность по выплате зарплаты шахтерам, но не назвала общую сумму. Она отмечала, что правительство держит ситуацию на особом контроле и прикладывает максимум усилий, чтобы были выплачены задолженности и заработная плата.

"В правительстве ЛНР приняли постановление о выделении ссуды ООО "ТЭК "Родина" и ООО "Торговый Дом" Донские угли" на погашение задолженности по заработным платам. Принятое постановление предусматривает выделение средств в размере более 1 млрд рублей на выплату заработной платы с учетом обязательных удержаний за период: с мая по первую половину августа 2025 года включительно (ООО "ТЭК "Родина"), с июня по первую половину августа 2025 года включительно (ООО "ТД" Донские угли")", - говорится в сообщении.

Выплаты сотрудникам начнут поступать уже на этой неделе, после выполнения руководителями требований по оформлению документации.

Реформа угольной отрасли

В 2024 году в ЛНР была реализована концепция реформы угольной отрасли, призванная перезапустить угольную промышленность с привлечением инвесторов, создать необходимые условия для развития и обеспечить социальные гарантии шахтерам.

В январе был заключен первый договор аренды с АО "Промышленная группа "Родина" на передачу шахты "Белореченская", фабрики с одноименным названием, а также производственного подразделения "Краснодонское погрузочно-транспортное управление", в целом шести вспомогательных производств. После масштабной реорганизации и перезапуска производства эти предприятия образуют единый комплекс под названием "Белореченский".

В феврале были подписаны договоры аренды имущества с ООО "Торговый дом "Донские угли" на передачу 10 шахт и 11 производственных подразделений.

Ранее в Минтопэнерго ЛНР ТАСС сообщали, что в 2025 году угольные предприятия ЛНР намерены в три раза - до 3,5 млн тонн - увеличить объемы добычи угля по сравнению с 2024 годом, когда было добыто более 1,3 млн тонн.