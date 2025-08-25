Индексация зарплаты работников бюджетной сферы будет проведена в октябре 2025 года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 августа. /ТАСС/. Заработная плата для педагогов на Камчатке повысится на 10% - такое решение принято главой региона Владимиром Солодовым. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"В этом году мы поднимаем зарплату работникам краевых бюджетных организаций - индексация составит 7,6%. В педагогическом сообществе проблема назрела особенно остро, поэтому для этой категории повышение заработной платы составит 10%. Это абсолютно справедливое и необходимое решение", - написал Солодов.

По его словам, индексация зарплаты работников бюджетной сферы будет проведена в октябре 2025 года.