Задержки в прилете и вылете самолетов возникли из-за ограничений воздушного пространства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Аэропорт Пулково планирует стабилизировать расписание рейсов в течение дня после ограничений воздушного пространства, которые были введены накануне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Воздушные ворота северной столицы", управляющей аэропортом.

"Задержанных рейсов на вылет на более чем 2 часа - 20. Планируем полностью войти в расписание в течение дня", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, с момента снятия ограничений из Пулково вылетело 249 рейсов и прилетело 254 рейса.

Накануне в Пулково в целях обеспечения безопасности полетов был временно прекращен прием и выпуск самолетов. Аэропорт функционировал в режиме ограничений около 20 часов. За это время были отменены на вылет 90 рейсов, задержаны на более чем 2 часа - порядка 80, ушли на запасные аэродромы - 42.