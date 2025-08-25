В России на летнюю оздоровительную кампанию выделили более 62 млрд рублей

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что к 2025 году дополнительно было построено 255 жилых модулей на 12,5 тыс. мест

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Финансирование летней оздоровительной кампании 2025 года превысило 62 млрд рублей консолидированного бюджета. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании составил более 62 млрд рублей консолидированного бюджета", - сказал он в рамках доклада о промежуточных итогах летней оздоровительной кампании 2025 года на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Чернышенко отметил, что к 2025 году дополнительно было построено 255 жилых модулей на 12,5 тыс. мест. По его словам, было отремонтировано порядка ста объектов, включая столовые и медицинские пункты.