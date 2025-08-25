С 1 сентября фармацевтическую отрасль ждет много изменений, но они в основном касаются правил хранения и отпуска препаратов, отметила директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Информация о том, что с 1 сентября российским фармацевтам будет грозить административный штраф от 100 до 200 тыс. руб., если они не будут сообщать покупателям в аптеках о более дешевых аналогах лекарств, не соответствует действительности. Об этом сообщила ТАСС директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

"В последние дни в СМИ активно тиражируется новость о том, что с 1 сентября фармацевтам будет грозить огромный штраф в размере от 100 до 200 тыс. руб. за то, что они не сообщают покупателям о наличии более дешевых аналогов лекарств. Хочу сразу расставить все точки над i: эта информация не только некорректна, но и вредна. Она вводит в заблуждение как пациентов, так и самих фармацевтических работников", - сказала она.

Эксперт уточнила, что с 1 сентября фармацевтическую отрасль ждет много изменений, но они в основном касаются правил хранения и отпуска препаратов. Никакого принципиально нового наказания "за молчание" не вводится. Речь идет исключительно об уточнении формулировок в уже существующих правилах.

"Обязанность информировать покупателей о наличии лекарств-аналогов, в том числе и с более низкой ценой, существовала и раньше - она была закреплена как в предыдущей редакции правил надлежащей аптечной практики, так и в правилах отпуска лекарственных препаратов. Работник аптеки и ранее не имел права скрывать такую информацию", - отметила она.

Размер штрафа

Ранее доцент кафедры медицинского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Алексей Кубышкин сообщил, что фармацевтам с 1 сентября будет грозить административный штраф от 100 до 200 тыс. руб. в случае, если они не будут сообщать покупателям в аптеках о более дешевых аналогах лекарств.

Преснякова подчеркнула, что реальная ответственность за подобное нарушение, если оно будет выявлено, это предупреждение или штраф для должностных лиц в размере от 3-5 тыс. руб., а для юридических лиц - от 30 до 40 тыс. руб.

"СМИ совершили грубейшую ошибку, приравняв данное нарушение к "грубому" и сославшись на ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ с гигантскими штрафами. По закону грубым нарушением считается только то, что создало угрозу жизни и здоровью людей, причинило тяжкий вред или привело к чрезвычайной ситуации. Очевидно, что отсутствие информации о более дешевом аналоге никоим образом не подпадает под эту категорию", - объяснила она.

Эксперт также добавила, что информирование о наличии лекарственных препаратов разных ценовых категорий - это неотъемлемая часть профессионального фармацевтического консультирования, и любой грамотный специалист всегда предложит пациенту варианты.

"Однако важно понимать и реальные условия работы в аптеке: когда за окном длинная очередь, а пациент точно знает, какое торговое наименование ему нужно, у фармацевта попросту не будет времени и ресурса на развернутую консультацию без ущерба для скорости обслуживания остальных посетителей", - заключила глава ассоциации.