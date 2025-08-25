По его словам, "ветровые ограничения для различных моделей БПЛА могут отличаться, но в целом они будут начинаться где-то от 10 м/с и доходить максимум до 15-16 м/с"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Дрон можно задействовать для доставки еды, воды и медикаментов пострадавшей российской альпинистке Наталье Наговициной, находящейся на пике Победы в Киргизии на высоте 7 200 м. Такое мнение ТАСС высказал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

"Да, конечно, имеются беспилотные системы, которые способны выполнять задачи по доставке грузов. Мультикоптеры могут поднимать и перевозить грузы массой, доходящей до десятков килограммов. Однако напомню, что в случае с Наговициной речь идет о доставке груза не у поверхности земли. Кроме того, применение БПЛА в горах имеет возможные сложности с навигацией и связью, а также требует наличия у БПЛА систем предотвращения столкновений с препятствиями. С учетом описанных факторов это, очевидно, должны быть не "полочные решения", которые можно купить в магазине, а аппараты, либо изначально созданные для эксплуатации в подобных условиях, либо прошедшие адаптацию под них", - сказал Федутинов.

Эксперт также рассказал, какие аппараты можно применить на высоте 7 200 м. "Для задач поиска и спасения чаще всего используются аппараты вертолетного типа мультироторной схемы. Это наиболее широко распространенные беспилотные системы, которые имеют неплохое соотношение эффективности и стоимости. Вместе с тем большинство задач, для которых они применяются, не требуют полетов на больших высотах - они чаще всего работают на десятках или сотнях метров от земли. Поэтому их конструкция оптимизирована именно для таких полетов. Да тот же Mavic или Phantom потенциально могут подняться тысяч на пять метров, но изменение условий среды будет неизбежно вести к снижению продолжительности полета и массы носимой нагрузки", - отметил Федутинов.

Кроме того, специалист рассказал о влиянии погодных условий в горах на работу аппаратов. "Ветровые ограничения для различных моделей БПЛА могут отличаться, но в целом они будут начинаться где-то от 10 м/с и доходить максимум до 15-16 м/с. Что касается осадков, в особенности снега, это существенно осложняет видимость и, соответственно, снижает шансы на успешное выполнение поисково-спасательной операции", - добавил Федутинов.

Ранее сообщалось о планах сотрудников МЧС Киргизии направить дрон для оценки состояния альпинистки Наговициной. Россиянка с 12 августа находится на пике Победы на высоте около 7 200 м. Альпинистка сломала ногу, ее транспортировка на данный момент невозможна.