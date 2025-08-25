Было проведено регламентное техническое обслуживание машин, а также организован текущий ремонт

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Парк столичной коммунальной техники готов к работе в осенне-зимний период. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по подготовке коммунальной техники к смене сезона, весь парк полностью готов к работе в осенне-зимний период. Для уборки города задействуем необходимое количество дорожно-уборочной техники и средств малой механизации", - сказал Бирюков.

Он пояснил, что проведено регламентное техническое обслуживание машин, в частности замена жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов. Кроме того, был организован текущий ремонт, устранены неисправности, при необходимости выполнялись капитальные работы.

"Большинство коммунальных машин в столице используются круглогодично, до наступления холодов их переведут на зимний режим эксплуатации. Расконсервируем технику, применяемую только зимой: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику при смене сезона установим навесное плужно-щеточное оборудование", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что перед первыми заморозками коммунальные машины дополнительно оборудуют распределителями противогололедных материалов.