Небольшое потепление еще придет 29 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Прохладная погода с дождями ожидается в Санкт-Петербурге в последнюю неделю августа, но небольшое потепление еще придет в пятницу, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

"Дожди кратковременного характера, но локальные, ожидаются каждый день, да и фон температуры остается немного пониженным. Растянется такая погода почти на всю рабочую неделю, и только к пятнице атмосферное давление повысится так, что и осадков уже не будет. Но и это повышение давления не продолжительно, впереди намечаются новые циклоны. Только воздушная масса станет более теплой поэтому и дневные температуры немного повысятся", - отметил Колесов.

Максимальные дневные температуры в Петербурге на этой неделе будут в пределах плюс 15-17 градусов, что на 3-4 градуса ниже нормы для конца августа. "Погода совсем не похожа на погоду прошлого, позапрошлого года и тем более на конец самого жаркого августа 2022 года", - добавил синоптик.

"Повышение температуры воздуха в конце рабочей неделе позволит воздуху прогреваться хотя бы до плюс 18-20 градусов, так что еще погреемся немного", - написал Колесов.