Врио заместителя губернатора Курской области задержали в рамках дела о хищении при строительстве оборонных сооружений

БЕЛГОРОД, 25 августа. /ТАСС/. Правительство Белгородской области не получало запросов по деятельности врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова, задержанного в рамках уголовного дела о хищении при строительстве оборонных сооружений в Белгородской области. Об этом сообщил в мессенджере Max губернатор Вячеслав Гладков.

"Запросов по деятельности В. Базарова в правительство Белгородской области пока не поступало", - написал он.

Как сообщил Гладков, информацию о задержании Базарова он получил во время проведения заседания правительства Белгородской области. "Связался с Александром Евсеевичем Хинштейном, который подтвердил задержание В. Базарова. Официальной информации о причинах задержания пока нет. В случае ее получения, законности комментирования со стороны правительства и возможности не навредить пояснениями действиям следственных органов обязательно прокомментируем", - добавил Гладков.