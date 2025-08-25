Глава Хабаровского края поручил наладить электроснабжение села Удское

Как отметил Дмитрий Демешин, при необходимости надо вводить режим ЧС

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин призвал незамедлительно решить вопрос с обеспечением жителей села Удское Тугуро-Чумиканского района электричеством и водой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"В селе Удское Тугуро-Чумиканского района из-за поломки дизель-генераторов люди снова который день сидят без света. Нет электричества - не работают и насосы водонапорной башни. <…> Требую от регионального МинЖКХ незамедлительно решить все эти вопросы. Если надо - вводите вместе с муниципалитетом режим ЧС, закупайте необходимое оборудование. Проблемы с электричеством в Удском не первый год - значит, нужно решать их не разово, а системно", - написал он.

Демешин назвал ситуацию "вопиющей" и добавил, что узнал о ней не от профильного министерства, а от жителей села, которые рассказали об отключениях в телеграме.