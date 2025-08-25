В Генконсульстве РФ сообщили, что задержавшиеся в Санье россияне скоро вылетят

Вице-консул генконсульства России в Гуанчжоу Иван Рымарь отметил, что российские туристы регистрируются на рейсы

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Задержавшиеся из-за тайфуна в курортном городе Санья (южная провинция Хайнань) в КНР российские туристы начинают регистрироваться на рейсы и должны в ближайшее время начать вылетать из международного аэропорта Феникс. Об этом сообщил ТАСС вице-консул генконсульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь.

"Поступила информация, что аэропорт открыли буквально недавно и наши граждане регистрируются на рейсы. Соответственно все, кто был задержан сегодня, должны улететь. И ночью будут вылеты, и утром. То есть дальше уже вылеты либо с минимальной задержкой, либо по расписанию", - сообщил дипломат.

Ранее в генконсульстве рассказали ТАСС, что из города Санья за последние сутки не смогло вылететь около 600 российских граждан. Все они были расселены по гостиницам и ожидали открытия аэропорта.

Накануне авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что корректирует расписание рейсов, запланированных на 24-25 августа в китайский курортный город Санья, из-за закрытия аэропорта в связи с тайфуном.