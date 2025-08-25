В Орловской области в школах линейки 1 сентября пройдут в очном формате

Решений об их проведении в закрытых помещениях не принималось

ОРЕЛ, 25 августа. /ТАСС/. Линейки в школах Орловской области на День знаний пройдут в очном в формате с соблюдением мер безопасности. Решений об их проведении в закрытых помещениях не принималось, сообщили ТАСС в департаменте образования региона.

"1 сентября 2025 года в образовательных организациях региона пройдут торжественные линейки, праздничные мероприятия, посвященные началу учебного года. Региональным оперативным штабом не принимались решения о проведении торжественных линеек в закрытых помещениях. Праздничные мероприятия пройдут в очном формате, с соблюдением полного комплекса мер безопасности, включая санитарно-эпидемиологические требования", - сказано в сообщении.

Представителям силовых ведомств и руководителям образовательных организаций рекомендовано принять дополнительные меры для усиления охраны образовательных организаций и обеспечения безопасности учащихся.

Как ранее сообщили ТАСС в департаменте образования Брянской области, в школах региона на 1 сентября рекомендовали провести линейки в закрытых помещениях с ограничением числа участников в связи с действующим на территории области высоким уровнем террористической опасности. В Курской области проведут линейки в закрытых помещениях, с усиленным пропускным режимом и с ограниченным числом людей для учеников первых, пятых, девятых и одиннадцатых классов.