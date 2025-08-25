В Кузбассе свыше 25 тыс. школьников и студентов получат карту отличника

Она будет выдаваться в рамках губернаторской программы "Лига отличников Кузбасса"

КЕМЕРОВО, 25 августа. /ТАСС/. Специальную карту получат свыше 25 тыс. отличников в школах, колледжах и вузах Кемеровской области по губернаторской программе "Лига отличников Кузбасса". Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем Telegram-канале.

"Наша задача - создать эффективную образовательную и развивающую среду для молодого поколения, чтобы все ребята стремились к знаниям. Мы создаем сообщество талантов, в составе которого - более 25 тыс. отличников в школах, колледжах и вузах. Программу формировали с учетом мнения более 20 тыс. школьников и студентов. В числе мер - бесплатный проезд в городском транспорте в любом городе региона, получение скидок и специальных предложений от партнеров программы по всему Кузбассу, бесплатный доступ к курсам и проектам на образовательных платформах", - написал Середюк.

Уточняется, что в 2025 году на реализацию программы заложено 163,1 млн рублей. Средства будут направлены на губернаторские и именные стипендии, бесплатный проезд в городском транспорте и другие меры поддержки. Программа включает в себя четыре ступени роста: для школьников, студентов колледжей и техникумов, студентов вузов и молодых ученых, а также для классных руководителей и советников по воспитанию.

В декабре 2024 года в регионе был принят закон, согласно которому был отменен бесплатный проезд для отличников. В феврале 2025 года губернатор в отчетном докладе парламенту Кузбасса поручил создать эффективную систему поощрения школьников и студентов за отличную учебу. По его словам, бесплатным проездом пользовались не все отличники, поэтому поощрение затрагивало только часть учеников.