В России зафиксировали 384 случая заражения новым вариантом коронавируса "Стратус". Рассказываем, стоит ли его опасаться и грозит ли нам новая пандемия

"Стратус" — это новый вариант COVID-19, который в основном вызывают два штамма вируса SARS-CoV-2: XFG и XFG.3. По крайней мере в Великобритании, где болезнь также получила распространение, на них пришлось около 30% случаев.

Впервые новый вариант коронавируса был обнаружен в январе на территории Южной Азии. Через полгода, в июне, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала его как "вариант, находящийся под наблюдением" из-за его быстрого распространения по всему миру. Из-за особенностей мутаций этот штамм омикрона более заразный и лучше "уклоняется" от антител.

Симптомы "Стратуса"

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС объяснила, что помимо того, что "Стратус" более заразен, в своем клиническом проявлении он не отличается от других легких вариантов омикрона. Это естественно: каждый следующий штамм коронавируса немного меняется генетически, что объясняет относительно высокую контагиозность (способность болезни передаваться от больного организма к здоровому). Однако, несмотря на мутации, существующие вакцины остаются эффективными против "Стратуса", в этом смысле опасности нет. А единственный "уникальный" симптом "Стратуса", который называют некоторые эксперты, — охриплость.

И несмотря на это, Попова призывает не терять бдительность: последствия коронавируса могут быть разные, лучше не рисковать и соблюдать профилактические рекомендации.

Ждать ли новую пандемию?

ВОЗ оценивает риски, связанные с глобальным распространением "Стратуса", как низкие. До сих пор нет сообщений о случаях коронавируса, вызванных XFG и XFG.3, которые превосходили бы по тяжести инфекции, спровоцированные другими циркулирующими вариантами.

Мария Богрянова