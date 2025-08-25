В их числе есть МАДИ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Рособрнадзор объявил предостережения и предложил принять меры по соблюдению требований 16 вузам. В их числе оказался Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), следует из сообщения, размещенного на официальном сайте ведомства.

"Рособрнадзор объявил предостережения 16 вузам <…> о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении.

В Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий в описании предостережения к МАДИ указано, что университет в частях Подмосковного, Прикаспийского межрегионального и Приволжского институтов не представил оператору федерального реестра сведения о документах об образовании и квалификации, выданных организацией в 2024 году лицам, завершившим обучение по дополнительным профессиональным программам в течение 60 календарных дней с даты выдачи указанных документов.

"Организация, осуществляющая образовательную деятельность, выдавшая документы об образовании, должна предоставить сведения оператору информационной системы", - говорится в требованиях к вузу.

Помимо МАДИ, предостережения от Рособрнадзора получили ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского", ФГБОУ ВО "Омский государственный университет путей сообщения", ФГАОУ ВО "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" и другие.