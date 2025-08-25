Как заявил глава правительства республики Магомед Даудов, секретарь Совета безопасности региона обладает мужеством, принципиальностью и патриотичностью

ГРОЗНЫЙ, 25 августа. /ТАСС/. Секретаря Совета безопасности Чечни и сына главы региона Адама Кадырова наградили медалью "Защитнику Чеченской Республики". Об этом сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов.

"Поздравляю моего дорогого племянника, помощника главы Чеченской Республики, секретаря Совета безопасности ЧР, куратора Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина - Адама Кадырова с награждением медалью "Защитнику ЧР", - написал он.

По его словам, Адам Кадыров обладает мужеством, принципиальностью и патриотичностью.

"Адам Рамзанович является настоящим воином и защитником своего Отечества, преданным заветам нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Будучи ярким представителем команды Кадырова, он уверенно и эффективно решает самые сложные задачи, поставленные <…> Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, активно участвует в общественно-политической жизни региона, поддерживает участников СВО и вносит достойный вклад в достижение общей Победы", - добавил Даудов.