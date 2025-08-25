Хасиков: Индия и Мьянма заинтересованы в открытии объектов в Будда-парке

Первый в России буддийский парк планируют создать в Элисте

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Индия и Мьянма готовы открыть свои объекты в первом в России буддийском парке, который планируется создать в Элисте в дни проведения III Международного буддийского форума "Буддийский мир в новом тысячелетии". Об этом сообщил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

"У нас, пока мы готовились [к проведению форума], возникла такая идея - инициировать и заложить буддийский парк, парк Будды. Идея заключается в том, что мы для каждой из стран, кстати, не только для буддийских стран, определяем участок, на котором они могли бы создать что-то от себя, что связано с буддизмом - храм, статую божества, ступу. Поэтому мы этот парк заложим, начинаем с себя, но сейчас уже точно можно сказать, что индийская сторона готова [к созданию собственного объекта в парке], <…> Мьянма [тоже готова]", - сказал Хасиков на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению форума.

Ранее глава Калмыкии сообщал, что парк займет около 30 га в юго-западной части Элисты с дальнейшим расширением. Центральной зоной станет главный храм с цокольным этажом, в котором разместятся помещения для паломников, выставочные и многофункциональные пространства. Предусматриваются фестивальная площадка, музей буддизма, центр традиционной медицины, международный конгресс-холл. Планируется также оранжерея с деревьями бодхи - символом просветления и духовного пробуждения, зона йоги и центр медитации, сад камней и пруд. Кроме того, будут созданы парковая и игровые зоны, павильоны, где можно приобрести сувениры.

О форуме

III Международный буддистский форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" по поручению президента РФ Владимира Путина пройдет с 25 по 28 сентября в Элисте. На форуме ожидаются делегации порядка 35 стран, более 400 участников, среди них около 50 представителей буддийского духовенства - учителей, духовных наставников, настоятелей храмов. Организаторами форума выступают руководство Калмыкии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям и Фонд Росконгресс. На форуме планируется обсудить сохранение буддийского наследия, гуманитарное сотрудничество, буддологию и буддийскую философию.

I и II Международный буддистский форум прошел в 2023 и 2024 годах в Улан-Удэ.