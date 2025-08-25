Общественная палата Москвы единогласно поддержала предложение

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Общественный информационный центр для взаимодействия наблюдателей, СМИ и членов политических партий, а также общественных палат регионов РФ в ходе выборов планируют создать в Москве. Соответствующее предложение, которое озвучил представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, было поддержано в ходе заседания Общественной палаты Москвы (ОПМ).

"Хочу предложить несколько <…>, ну, достаточно новую форму, <…> [которая] будет, с моей точки зрения, являться хорошим инструментом для контроля за выборами и для освещения процесса выборов в экстерриториальных округах - и в регионах, и в Москве. Я предлагаю создать общественный информационный центр, который соединит наблюдателей, СМИ, <…> представителей любых политических партий, заинтересованных граждан, которые могут принять участие в общественном наблюдении. Это такая форма, которая, мне кажется, именно в этом случае может быть опробована, и я думаю, что для наших коллег в регионах она будет тоже интересной. Повторю, это серьезный такой инструмент для общественного контроля за выборами и при этом открытый максимально для общества, что в данном случае в высшей степени представляется важным", - сказал Швыдкой.

Предложение было поддержано членами ОПМ единогласно, передает корреспондент ТАСС. "Общественная палата - это не про технику, это не про мониторы, не про компьютеры, это про людей, это про нас с вами. И общественное наблюдение - [это] совместная деятельность всех членов общественной палаты города", - резюмировал глава ОПМ Вадим Ковалев.

Выборы в сентябре 2025 года

12-14 сентября в ряде субъектов Российской Федерации пройдут выборы высших должностных лиц. Для жителей этих регионов в Москве будут организованы 14 экстерриториальных участков с терминалами для электронного голосования. Чтобы проголосовать на таком участке, жителям субъектов необходимо подать заявление на портале "Госуслуги" до 8 сентября.

Избиратели с одобренной заявкой на голосование на выборах высших должностных лиц субъектов РФ в Москве могут прийти на любой из 14 открытых в столице участков 12, 13 или 14 сентября с 08:00 до 20:00. С собой необходимо взять паспорт.

Впервые участки откроются в 12 флагманских центрах госуслуг, расположенных в торговых центрах, а также в гостиничном комплексе "Измайлово" и на станции метро "Курская". Каждого пришедшего проголосовать на участок после проверки паспорта направят к свободному терминалу электронного голосования, чтобы сделать выбор с помощью анонимного цифрового бюллетеня.

Все участки оборудуют системами видеонаблюдения. Они обеспечат непрерывную запись во все дни волеизъявления, включая ночное время. Кроме того, при содействии общественных палат регионов на участки будут направлены наблюдатели.

Единый день голосования в 2025 году пройдет с 12 по 14 сентября. В список регионов, жители которых примут участие в выборах глав субъектов в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.