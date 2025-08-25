В Москве пошел сильный дождь

Согласно прогнозам синоптиков Гидрометцентра РФ, дождь в столице и по области ожидался в течение дня при температуре воздуха около 17-19 градусов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Сильный дождь обрушился на Москву во второй половине дня. Об этом передают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках столичного региона.

В частности, интенсивные осадки отмечаются в центре мегаполиса, в том числе в районе штаб-квартиры ТАСС на Тверском бульваре, а также на востоке, юго-западе, юге, юго-востоке города и в прилегающих по этим направлениям районах Подмосковья.

Согласно прогнозам синоптиков Гидрометцентра РФ, дождь в столице и по области ожидался в течение дня при температуре воздуха около 17-19 градусов. При этом, по данным метеорологов, прохладная погода с кратковременными дождями в первой половине начавшейся недели будет обеспечиваться обширным тропосферным циклоном.

"Однако численные модели уже прогнозируют начало перестройки атмосферных процессов над Восточной Европой - с четверга циклон будет перемещаться на восток, уступая место гребню из субтропиков, вместе с ним с юго-запада начнут распространяться теплые воздушные массы", - пояснили в Гидрометцентре РФ. Правда, как заметили здесь, влагосодержание новых воздушных масс "тоже будет достаточным для поддержания неустойчивости и образования дождевых облаков". "К концу недели, завершающей август и календарное лето, юго-западные воздушные потоки принесут в центр Европейской России потепление", - подчеркнули в Гидрометцентре РФ.