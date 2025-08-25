Мероприятие пройдет с 25 по 28 сентября

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия III Международного буддийского форума, который пройдет в Элисте с 25 по 28 сентября, состоится на территории, прилегающей к "шахматному городу" - району Сити-Чесс. Об этом ТАСС сообщил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

"Открытие форума будет проходить на территории, которая прилегает к шахматному городу, Сити-Чесс. <…> Там очень колоритное место, красивый рельеф, степь. Соответственно, там, неподалеку, будет установлена статуя Зеленой Тары, буддийское божество. И именно там будет основная сцена для проведения открытия с трибунами и посадочными местами для участников и гостей форума", - сказал он.

На пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению мероприятия, Хасиков также отметил, что всего в рамках форума пройдут более 50 мероприятий, а церемония открытия, по его словам, станет одним из самых ярких событий. "Мы привлекли известного режиссера Андрея Болтенко. И открытие, оно пройдет в формате сказки, с элементами калмыцкого фольклора и, естественно, с отсылками к буддийской философии", - добавил глава Калмыкии.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексей Маслов, в свою очередь, отметил, что в форуме примут участие "несколько десятков крупных исследователей" со всей России - из Москвы, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Калмыкии, из регионов Дальнего Востока. "Это будет общение по поводу научных составляющих. Нам очень важно показать, что буддизм в России является интегральной частью общероссийской культуры. Российская культура очень разнообразна, и она разнообразна и по регионам <…>. Действительно, мы получили очень много заявок <…>. Пока у нас нет никаких отказов, к великому счастью. И у нас намечается очень серьезная, солидная делегация и из Шри-Ланки, и из Индии, из Китая, из Камбоджи", - добавил он.

О форуме

III Международный буддистский форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" по поручению президента РФ Владимира Путина пройдет с 25 по 28 сентября в Элисте. На форуме ожидаются делегации порядка 35 стран, более 400 участников, среди них около 50 представителей буддийского духовенства - учителей, духовных наставников, настоятелей храмов. Организаторами форума выступает руководство Калмыкии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям и Фонд Росконгресс. На форуме планируется обсудить сохранение буддийского наследия, гуманитарное сотрудничество, буддологию и буддийскую философию.

I и II Международные буддистские форумы прошли в 2023 и 2024 годах в Улан-Удэ.