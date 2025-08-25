Организаторы отмечают значительный рост интереса к премии

КАЛИНИНГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики "Шум" завершила прием заявок. За время заявочной кампании оргкомитету премии поступило 15 тыс. анкет из 89 регионов России, сообщила пресс-служба круглогодичного молодежного образовательного центра "Шум".

"Все заявки пройдут модерацию и первичную экспертную оценку по таким критериям, как актуальность проекта, его масштаб и вовлеченность аудитории. В полуфинал пройдут только 2 тыс. участников, а уже 480 работ будут направлены на итоговую экспертную оценку, которая выявит 84 финалиста", - говорится в сообщении.

Организаторы отмечают в этом году значительный рост интереса к премии. "В новом сезоне мы получили значительно больше регистраций, чем в прошлом году. Сейчас экспертному совету предстоит отсмотреть все заявки и выбрать самые лучшие, те, которые достойны победы и признания профессионального медиасообщества", - отметила министр молодежной политики Калининградской области Анна Мусевич.

Молодые медиаспециалисты могли подать заявку в несколько номинаций премии и этой возможностью воспользовались 250 человек. Самой популярной стала спецноминация "Страна Героев", посвященная медиапроектам о 80-летии Победы в Великой Отечественной войне - 17,2% от всех заявок. В топ вошли номинация для юных медийщиков "Яркий старт" (14,4%), я для студенческих СМИ "Медиазачет" (12,8%), для проектов о внутреннем туризме "Родной край" (11,8%) и номинация для представителей региональных и независимых СМИ "Голос региона" (10%).

Отмечается, что самыми активными регионами, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Краснодарский край, Ростовская область, Кемеровская область, Республика Татарстан и Челябинская область. Нововведением этого года стала возможность подачи коллективной заявки для сборных медиакоманд, таких заявок 450.

"В каждой из 12 номинаций премии будут определены по семь финалистов, их имена объявят 29 сентября в рамках народного голосования. Торжественная церемония награждения победителей состоится 25 октября в Национальном центре "Россия".

О премии

Организаторами Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики "Шум" выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительство Калининградской области в лице центра развития молодежных медиа "Шум". Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики "Шум" организуется в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети".

ТАСС - информационный партнер премии.