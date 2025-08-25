В частности, в Чувашии прогнозируют температуру не выше 22 градусов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Теплая погода с кратковременными дождями, грозами и усилением ветра прогнозируется в регионах Приволжского федерального округа в последнюю неделю лета. Об этом ТАСС сообщили в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центрах геоинформационных систем и ГУ МЧС.

В Чувашии ближайшие дни ожидается ветреная и облачная с прояснениями погода, следует из данных регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Местами в республике будут идти дожди, температура не превысит плюс 22 градусов. В Удмуртии ежедневно в течение недели ожидаются локальные кратковременные дожди и грозы. Температурный фон будет постепенно понижаться, и самым прохладным днем станет пятница, 29 августа, когда ночью температура опустится до 7-12 градусов, а днем составит 12-17 градусов. В последние рабочие дни установится ветреная погода.

В Ульяновскую область после 30-градусной жары, установившейся в субботу, пришло похолодание. В понедельник днем столбик термометра не превышал плюс 22 градусов. Во второй половине дня ожидаются дожди с грозами и ветер с порывами до 25 м/с. В течение недели температура днем будет на уровне плюс 17-22 градусов. С небольшого похолодания после жарких выходных началась неделя и в Самарской области. В понедельник воздух прогреется до плюс 23 градусов, а в дальнейшем максимальная температура будет достигать 21-22 градусов. В среду вероятны дожди, а к воскресенью синоптики прогнозируют потепление до плюс 26 градусов.

В Башкирии в понедельник объявлено штормовое предупреждение - ожидаются очень сильные дожди, ливни, шквалистый ветер до 26 м/с, крупный град и грозы, сообщили в Госкомитете региона по ЧС. В целом по республике прогнозируется снижение температуры воздуха до плюс 18 градусов днем и до плюс 9 ночью. В Татарстане, по данным Гидрометцентра республики, температуры в течение недели будут на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Наиболее интенсивные дожди с грозами и усилением ветра до 15-20 м/с прогнозируются 26-27 августа. К концу недели, 29-30 августа, сохранится прохладная погода с небольшими дождями и температурой до плюс 16-23 градусов днем.

В Пермском крае неделя начнется с прохождения холодного фронта. По данным синоптиков пермского научно-популярного метеорологического проекта кафедры метеорологии ПГНИУ "Метеоролог и я", уже в понедельник местами по краю ожидаются сильные дожди и грозы. По данным Пермского ЦГМС, очень сильный дождь (50 мм и более) может привести к резкому подъему уровней воды и формированию дождевых паводков на реках Прикамья 26-28 августа. Температура воздуха будет держаться на уровне 15-20 градусов ночью и 16-23 градусов днем, при грозе и ливне возможны усиления ветра до 15-20 метров в секунду.

В Саратовской области начало недели выдалось прохладным и дождливым. По информации ГУ МЧС по региону, во вторник осадков преимущественно не ожидается. Днем температура будет достигать плюс 25 градусов, ночью - колебаться от плюс 5 до плюс 10 градусов. Последняя неделя лета в Оренбургской области, напротив, обещает быть теплой и почти без осадков. По данным Приволжского УГМС, в понедельник воздух местами прогреется до плюс 34 градусов, после чего начнется постепенное похолодание. Атмосферный фронт принесет в регион кратковременные дожди, усиление ветра и понижение температуры.

Высокая пожароопасность

По данным ГУ МЧС России по Оренбургской области, до 28 августа в регионе местами сохранится высокая пожарная опасность четвертого класса. За минувшие сутки в области произошли 13 ландшафтных пожаров на площади 390 гектаров и один лесной пожар на площади 20 гектаров. В воскресенье в Первомайском районе горели сухая трава и лес на площади около 20 гектаров.

Кроме того, один лесной пожар в выходные зарегистрирован в Зилаирском лесничестве в Башкирии. В республике потушено два загорания сухой растительности в Баймакском и Зилаирском районах.

Первый класс пожарной опасности установлен в лесах Чувашии, сообщает Минприроды республики, патрулирования для предупреждения пожаров продолжатся.