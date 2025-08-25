В рамках Кавказской недели моды общество организует лектории и мастер-классы

ПЯТИГОРСК, 25 августа. /ТАСС/. Российское общество "Знание" впервые поддержит сферу креативных индустрий, организуя лектории на Кавказской неделе моды, которая с 16 по 18 сентября пройдет во Владикавказе. Ожидается более 500 участников, а также свыше 10 спикеров, сообщила директор филиала Российского общества "Знание" в Республике Северная Осетия - Алания Карина Габараева на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Лектории общества "Знание" в рамках недели моды - это будет для нас первый опыт, мы (Российское общество "Знание" - прим. - ТАСС) раньше в стране еще не поддерживали креативные индустрии. Планируется три дня программы: 16 сентября начнется уже с лектория, вечером будет торжественное открытие, но днем мы уже планируем запускать образовательную программу. Проведем три полных дня образовательного лектория в разных форматах, это будут не только лекции, но и мастер-классы", - сказала Габараева.

По ее словам, общество "Знание" планирует провести экспертный круглый стол с органами власти. "17 сентября мы проведем экспертный круглый стол, в рамках него мы хотим затронуть не только смысловую часть развития моды, но еще и экономическую с точки зрения развития легкой промышленности и поддержки этого направления государством. Планируем пригласить представителей органов власти, которые могли бы нам рассказать о том, какие существуют программы, грантовые проекты и меры поддержки НКО", - добавила спикер.

Она также отметила, что основными темами лекций станут: история моды, этно-направление и современные тренды. "В части лектория мы выделим для себя темы - история моды, этно-направление и современные тренды. Хотим пригласить экспертов из СКФО и со всей России, которые могли бы выступить в качестве лекторов Российского общества "Знание". <…> Учитывая, что мы работаем три дня в потоковом формате, ожидаем не менее 500 участников, среди которых эксперты и студенты, обучающиеся на направлениях развития креативных индустрий, а также ждем не менее 10 спикеров", - рассказала Габараева.