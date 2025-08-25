Бюст Игоря Иванова открыли в Барнауле

БАРНАУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Звание Героя России посмертно получил участник СВО из Алтайского края Игорь Иванов, его бюст открыли в Барнауле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

"Наш земляк, участник СВО Игорь Иванов посмертно получил звание Героя России. А сегодня вместе с его семьей, представителями общественных организаций мы открыли его бюст. Детство Иванова прошло в окружении военных. Окончив педагогический университет и поработав в школе, он поступил на военную службу. А когда началась специальная военная операция, отправился на фронт", - написал губернатор.

Томенко сообщил, что в бою Иванов получил осколочные ранения и погиб, пожертвовав собой ради выполнения долга - атака врага в итоге была сорвана. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в церемонии открытия бюста приняли участие родители военного, сын и супруга.

"Помнить подвиги наших парней, поддерживать их семьи, помогать им обеспечить благополучную, насколько это возможно, жизнь - наша обязанность. А бюсты героев, которые устанавливаем в разных муниципалитетах края, служат нам ежедневным напоминанием о мужественных поступках земляков, о любви к Родине, об истинном патриотизме", - добавил Томенко.