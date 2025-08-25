В 2025 году ко Дню знаний откроют 51 обновленный учебный корпус

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Бесплатные экскурсии стартовали в 51 школе по всей Москве. Учебные заведения оснащены современными технологиями - медиатеками, интерактивными досками и многофункциональными аудиториями, в которых можно проводить как теоретические, так и практические занятия, передает корреспондент ТАСС.

Программа мэра Москвы "Моя школа", в рамках которой образовательные пространства делают современными и технологичными, была запущена в 2024 году. В 2025 году ко Дню знаний в столице откроют 51 обновленный учебный корпус.

"Каждый школьный кабинет оборудован интерактивными электронными досками, столами и стульями, которые удобно использовать для разных форматов работы, в группах или индивидуально. Вся школа, и это большой плюс, управляется с одного компьютера из зоны охраны: и вентиляцией, и теплом, и светом, можно управлять с одного пункта", - рассказала ТАСС заместитель директора Школы №705 Татьяна Камнева в ходе экскурсии.

Большие возможности

По ее словам, проект "Моя школа" расширяет возможности образовательной организации благодаря новым, современным кабинетам и пространствам. Уже с 1 сентября планируется расширение программ внеурочной деятельности и дополнительного образования. "Учитывая обновленные, современные площади, которые предоставил нам проект, наша образовательная организация планирует расширение дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности", - сказала собеседница агентства.

"В рамках проекта, в школе появились трансформируемые классы с прозрачными дверьми и перегородками, которые можно использовать как одно пространство или, разделив кабинет мобильной перегородкой, организовать занятия в малых группах. Соответственно, их можно использовать для проведения каких-то дебатов внеурочной и проектной деятельности. После обновления библиотеку заменили на медиатеку, которая также может использоваться для различных мероприятий, встреч, индивидуальных занятий. Также можно провести интерактивный урок - для этого в медиатеке есть интерактивная панель "МЭШ". И это тоже расширяет и формат проведения внеурочных занятий и дает большой спектр введения дополнительного образования", - отметила Камнева.

По ее словам, зоны, продуманные проектом "Моя школа", дают возможность детям полностью раскрыться не только в учебный период, но и во внеурочной деятельности. Установлена новейшая техника: проектор, экран, театральные прожекторы, звуковая аппаратура, где можно проводить лекции, концерты, конкурсы, конференции и выставки

"Всегда приятно идти на учебу или на работу, когда в школе красиво, современно, комфортно и технологично. Сегодня мы проводили экскурсию для педагогического коллектива. После экскурсии все педагоги вышли в восторге, с желанием поскорее войти в класс, поприветствовать детей и начать учебный год. Я думаю, что такие же позитивные эмоции будут и у обучающихся, потому что те зоны, которые продуманы для них проектом , полностью дают детям возможность раскрыть таланты не только в учебный период, но и во внеурочной деятельности: это и зоны отдыха, и рекреации для коворкинга, и медиазоны, и актовый зал, который оборудован как многофункциональное пространство", - рассказала собеседница агентства.

"Я уверена в том, что благодаря участию в проекте "Моя школа" мы выйдем на новый уровень качественного образования", - заключила Камнева.

Об экскурсии

Экскурсии проходят с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00, а в субботу - с 10:00 до 16:00. Помимо экскурсий, для участников подготовили специальную программу, так, в обновленных спортзалах и на школьных спортплощадках учителя физкультуры проведут тренировки. Гости смогут оценить покрытие с эффектом амортизации и современное оборудование - от гимнастических снарядов до степ-платформ.