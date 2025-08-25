Суд оштрафовал онлайн-библиотеку комиксов Mangalib

Причиной стала пропаганда ЛГБТ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал на 14 млн рублей онлайн-библиотеку комиксов Mangalib за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), сообщили ТАСС в суде.

"Постановлением суда ООО "Мангалиб" оштрафована на 14 млн руб. по ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения)", - сообщили в суде, уточнив, что это штраф по 7 протоколам.

"Мангалиб" - это русскоязычная онлайн-платформа и приложение для чтения комиксов в жанре манги на русском языке. У компании есть Telegram-канал с 83 тыс. подписчиков и страница во "ВКонтакте", на которую подписались более 600 тыс. человек.