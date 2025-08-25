Стороны будут совместно работать над созданием и продвижением образа Москвы как уникального креативного центра, представляющего интерес для мирового сообщества

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. "Газпром-медиа холдинг" и "Москино" подписали соглашение о сотрудничестве на II Московской международной недели кино. Оно предусматривает совместное производство и продвижение кино для российского и зарубежного зрителя, а также продвижение образа Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского кинокластера.

"Подписи под соглашением поставили заместитель генерального директора "Газпром-медиа холдинга" Борис Ханчалян и генеральный директор АНО "Москино" Георгий Прокопов. Партнерство нацелено на создание качественного контента для глобальной аудитории, обмен экспертизой и технологиями в сфере кинопроизводства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "Газпром-медиа холдингу" будет оказано содействие со стороны "Москино" в части доступа к современным площадкам Московского международного кинокластера - кинопарку "Москино" и кинозаводу "Москино" - для съемок национальных и международных проектов. Стороны совместно будут работать над созданием и продвижением образа Москвы как уникального креативного центра, представляющего интерес для мирового сообщества. Кроме того, в рамках соглашения планируется взаимодействие в организации и проведении крупных культурных событий, таких как кинофестивали, а также оказание взаимной информационной поддержки совместных инициатив.

"Газпром-медиа холдинг" высоко ценит подобные партнерства. Объединяя экспертизу лидирующего медиахолдинга страны и ресурсы "Москино", представляющего одну из самых креативных столиц мира - город Москву, мы планируем снимать проекты, которые смогут достойно представить российскую культуру и завоюют признание глобальной аудитории", - приводятся в сообщении слова Ханчаляна.

Прокопов подчеркнул, что сотрудничество "Москино" с таким крупным холдингом, как "Газпром-медиа", важно по двум основным причинам. "Прежде всего, соглашение подчеркивает значимость Московского кинокластера для отечественной киноиндустрии. Кроме того, "Газпром-медиа холдинг" усиливает работу на международном направлении, которое является одним из приоритетных для нас - как для организации съемок совместных проектов в столице, так и для продвижения образа Москвы за рубежом", - пояснил он.

Московская международная неделя кино во второй раз стартовала в столице 23 августа и продлится до 27 августа.

ТАСС - генеральный информационный партнер Московской международной недели кино.