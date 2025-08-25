Мероприятие состоится с участием казаков

ПЯТИГОРСК, 25 августа. /ТАСС/. Церемонию вознесения флагов впервые проведут в честь 200-летия Ессентуков. Мероприятие состоится с участием казаков, сообщила начальник управления культуры, искусства и молодежной политики администрации города Вера Карапетян на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"В этом году впервые главой города было принято решение, что на очень знаковой площадке, где у нас размещен триколор страны, флаг Ставропольского края и города Ессентуков, пройдет церемония вознесения флагов, именно в день двухсотлетия нашего города, с участием наших казаков", - сказала Карапетян.

По ее словам, история города неразрывно связана с казаками, а зрителей ждет интересное мероприятие. "Казаки очень трепетно к этому относятся, потому что все знают, что история создания города Ессентуков неразрывно связана с ними. Это будет очень интересное представление, потому что такого раньше никогда не было. На самой площадке у нас будет очень много интересных локаций, также впервые", - добавила спикер.