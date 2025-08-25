Всего на показ было отправлено около 90 заявок

ПЯТИГОРСК, 25 августа. /ТАСС/. Модельеры из Коста-Рики презентуют коллекции одежды на Кавказской неделе моды в Северной Осетии в 2026 году. Они хотят представить особенности этнической культуры, сообщила модельер-художник, арт-президент Кавказской недели моды Зарина Ватаева.

"Для Коста-Рики приглашение вызвало большой интерес, они готовятся к предстоящей в 2026 году Кавказской неделе моды. Они сейчас разрабатывают коллекцию для презентации. <…> Для них очень ценна история доколумбовых времен, они хотят показать этническое начало на той площадке, где их поймут", - сказала Ватаева в ходе пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

По ее словам, представители французской недели моды отправили дипломатический ответ, в котором рассматривают приглашение на показ в России.

"Также были представители французской недели моды, которые тоже получили приглашение. От французской недели моды мы получили дипломатический ответ, что зона России будет под рассмотрением", - добавила спикер.

Ватаева упомянула, что более десяти этнических коллекций модельеров из Москвы, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики впервые презентуют на Кавказской неделе моды в Северной Осетии в 2025 году. Всего на показ было отправлено около 90 заявок.

"У нас будут впервые презентованы коллекции с этно-характером. Это модельеры из Москвы, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики. Предполагается более 10 коллекций. <…> Подали заявки около 90 участников", - заключила модельер-художник.

Кавказская неделя моды пройдет с 16 по 18 сентября в Северной Осетии при участии Российского общества "Знание" и Государственного фонда "Защитники Отечества".