Потепление к выходным синоптики обещают, в частности, в Санкт-Петербурге и Вологодской области

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Последняя неделя августа в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) будет прохладной и дождливой, сообщили ТАСС в региональных метеослужбах. Потепление к выходным синоптики обещают в Санкт-Петербурге, Псковской, Вологодской областях и Карелии.

В северных регионах СЗФО, таких как Ненецкий автономный округ (НАО), Республике Коми, Мурманской и Архангельской областях ожидаются дожди и ливни, при которых температура воздуха не поднимется выше плюс 16 градусов. В ясные дни столбики термометров могут показать отметки до плюс 18 градусов. В Коми на севере и в восточных районах в перерывах между дождями, при облачных прояснениях до 23 градусов тепла. В некоторых регионах синоптики отмечают сильный ветер.

"Лето в Новгородской области заканчивается на прохладной ноте. С выходных дней погода в нашей области определятся влиянием циклона, который сформировался над Прибалтикой.

На предстоящей рабочей неделе Новгородская область окажется под влиянием поля пониженного атмосферного давления, временами снова будут идти дожди, температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов, в дневные от 12 до 17 тепла", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 26 августа на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, днем в отдельных районах - грозы. Температура воздуха по области ночью опустится до плюс 5 градусов, днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. По прогнозам синоптиков, такая прохладная погода продержится в регионе до выходных. Начиная с субботы ожидается потепление: в дневные часы будет около плюс 21 градуса, а ночью - около плюс 16 градусов. При этом возможны небольшие дожди. Такая же погода ожидается в Карелии и Вологодской области.

Теплый август в Калининграде

На самый запад СЗФО, в Калининградскую область, на начавшейся неделе после проливных дождей в конце минувшей семидневки ненадолго возвратится лето с температурой воздуха днем до 28 градусов, сообщили в Гидрометцентре по региону. "Но и последняя календарная неделя августа в ее первые два дня будет дождливой, с ливнями и грозами. В понедельник и вторник будет ветер западного - северо-западного направления, скоростью 12-14 м/сек. Температура воздуха ночами 8-13 градусов тепла, днем - 15-19 градусов", - рассказала дежурный синоптик Гидрометцентра. Затем в регион вернется лето, заметила собеседница. Уже в среду и четверг существенных осадков не предвидится, температурный максимум может достигать 22-27 градусов тепла, а в отдельных районах области и все 23-28 градусов по-настоящему летнего тепла. В последующие два дня днем возможны местами осадки и сохранится близкая к летним значениям температура воздуха, сказала метеоролог.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области на этой неделе каждый день ожидаются дожди, пусть и кратковременный. Только к пятнице атмосферное давление повысится так, что и осадков уже не будет. Дневные температуры в пределах плюс 15-17 градусов, что на 3-4 градуса ниже нормы для конца августа. "Погода совсем не похожа на погоду прошлого, позапрошлого года и тем более на конец самого жаркого августа 2022 года. Повышение температуры воздуха в конце рабочей неделе позволит воздуху прогреваться хотя бы до плюс 18-20, так что еще погреемся немного. Ну а на 1 сентября пока рано загадывать погоду, далеко еще очень, да и меняется постоянно все в атмосфере", - отметил в своем Telegram-канале синоптик Александр Колесов.