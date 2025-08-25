Чернышенко: квоту на обучение белорусов в вузах России увеличили в пять раз

Российские и белорусские вузы взаимодействуют друг с другом в рамках Евразийского сетевого университета и Сетевого университета СНГ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Правительственная квота на обучение белорусских граждан в России увеличена более чем в пчть раз с 2020 года. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

В рамках рабочего визита в Республику Беларусь заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко обсудил с премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным в том числе вопросы двустороннего сотрудничества стран в сфере науки, образовании, молодежной политике.

"С 2020 года правительственная квота на обучение белорусских граждан в России увеличена более чем в 5 раз. На сегодняшний день в российских вузах обучается порядка 15 тыс. студентов из Беларуси. Граждане Республики Беларусь обладают правом на поступление на бюджетные места в российские колледжи на общих основаниях. В целях развития профессионального образования создана Ассоциация колледжей России и Беларуси", - говорится в сообщении.

В аппарате также уточнили, что сотрудничество Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках формирования единого научно-технологического пространства Союзного государства активно развивается. Российские и белорусские вузы взаимодействуют друг с другом в рамках Евразийского сетевого университета и Сетевого университета СНГ.

С 2021 года по поручению президента Владимира Путина Россия проводит международную олимпиаду по финансовой безопасности. В финале 2025 года Белоруссию будут представлять 10 победителей национального отбора из ведущих вузов, уточнили в аппарате вице-премьера.

В ходе встречи с Турчиным Чернышенко отметил, что с каждым годом усиливается интеграция союзной молодежи в повестку мероприятий на территории России и Беларуси. Только по линии Росмолодежи число участников от республики выросло в несколько раз за последние два года - до 1 250 человек.