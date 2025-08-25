Они начнут обучение в Калмыцком государственном университете на английском языке

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Калмыцкий государственный университет (КалмГУ) в этом году впервые начнет обучение на медицинском факультете 100 абитуриентов из Индии. Об этом ТАСС сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков по итогам рабочей поездки в Нью-Дели.

"Очень такой важный исторический момент сейчас: первые 100 студентов из Индии с этого года начинают обучение в нашем Калмыцком государственном университете, на медицинском факультете", - сказал он.

Студенты будут получать образование по специальности "Лечебное дело" на английском языке. Глава Калмыкии также уточнил, что несколько проектов были обсуждены в рамках его поездки в Нью-Дели с директором Индийского совета по культурным связям (ICCR) Нандини Синглой. Индийская сторона готова пригласить в Калмыкию на постоянной основе ученого-буддолога, который будет работать на базе КалмГУ. Это позволит молодым людям изучать буддизм из первоисточников.

Как уточнила ТАСС проректор по международному сотрудничеству, профессиональному и дополнительному образованию КалмГУ Оксана Кониева, также ведутся переговоры с Ассоциацией практикующих ветеринарных врачей Индии о проведении курсов повышения квалификации по программам "Нефрология и урология", "Дерматология", "Неврология", "Кардиология".

Представительство Калмыкии под руководством главы региона Бату Хасикова посетило Нью-Дели в августе, где приняло участие в двусторонних переговорах с индийскими официальными лицами по ряду ключевых вопросов для развития регионально-странового диалога. На повестке - реликвии Будды Шакьямуни, культурный и трудовой обмен.

О форуме

III Международный форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" пройдет с 25 по 28 сентября в Элисте по поручению президента РФ Владимира Путина. На форуме ожидаются делегации порядка 35 стран, в их составе - представители буддийского духовенства: учителя, духовные наставники, настоятели храмов.

Организаторами Форума выступают правительство Республики Калмыкия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Центральное духовное управление буддистов, Центральный Хурул Калмыкии и при поддержке Буддийской традиционной Сангхи России и Ассамблеи буддистов России.

На форуме планируется обсудить буддизм в современных исследованиях и его философские аспекты, буддийскую культуру, историю буддизма в странах Азии, а также сохранение и развитие института монашества и практику традиционной медицины буддийских стран.

I и II Международный буддийский форум прошел в 2023 и 2024 годах в Улан-Удэ.