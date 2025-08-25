Документы выдали артековцам, которым на смене исполнилось 14 лет

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Церемония вручения первых паспортов гражданина Российской Федерации прошла в международном детском центре "Артек". Документы получили подростки, которым во время смены исполнилось 14 лет, в том числе юные соотечественники, проживающие за рубежом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"В "Артеке" состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов юным гражданам Российской Федерации. Документы получили артековцы, которым на смене исполнилось 14 лет. Это ребята из разных регионов России, а также юные соотечественники, проживающие за рубежом", - подчеркнули в лагере Мероприятие было организовано в рамках программы Движения Первых "Мы - граждане России" при поддержке Министерства просвещения РФ и МВД по Республике Крым.

"Получить паспорт в "Артеке", в месте, которое объединяет все регионы России и множество стран мира - это большая гордость и честь. У вас останутся и воспоминания, и фотографии. Это тот день, о котором вы будете рассказывать потом своим детям", - приводятся в сообщении слова руководителя проектов аппарата регионального отделения Движения Первых города Севастополя Евгении Мусалимовой.

Паспорта и памятные подарки ребятам вручили представители администрации "Артека" и почетные гости. С напутственными словами к подросткам обратились временно исполняющий обязанности начальника управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым Александр Пальченко, заместитель директора центра по образованию Андрей Митов и ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Медведь.

В пресс-службе добавили, что вручение паспортов в "Артеке" стало новой традицией, которая объединяет артековцев из разных регионов России и из-за рубежа. Для них паспорт стал не только важнейшим документом, но и памятным символом артековской смены.