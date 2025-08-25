Лидер ЛДПР отметил, что преподаватели вынуждены брать чрезмерную нагрузку, что приводит к профессиональному выгоранию, хронической усталости и уходу из профессии

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать единую федеральную систему оплаты труда для учителей, чтобы уравнять их заработную плату во всех регионах России. Об этом парламентарий заявил в своем докладе "ЛДПР против неравенства в школьном образовании", который имеется в распоряжении ТАСС.

Как отметил Слуцкий, учителя вынуждены брать чрезмерную нагрузку ради достойной зарплаты, что приводит к профессиональному выгоранию, хронической усталости и уходу из профессии. "Каждый год мы выпускаем тысячи дипломированных учителей, но в школы идут работать единицы. Проблема - в низких зарплатах и очевидном неравенстве. Разрыв в оплате труда между регионами пугающий. В Москве средняя зарплата учителя превышает 143 тыс. рублей - это более чем в три раза выше, чем, например, в Ивановской области, где зарплата учителя составляет чуть больше 45 тыс. рублей", - подчеркнул он.

"Если мы хотим, чтобы школьное образование в России соответствовало всем современным требованиям, надо изменить отношение в первую очередь к зарплатам учителей. Не надо уговаривать регионы платить больше - у них нет денег. Надо создать единую федеральную систему оплаты труда для этой важнейшей профессии, чтобы уравнять наконец вознаграждение педагогов по всей стране. ЛДПР требует ввести дополнительное целевое финансирование регионов", - сказал Слуцкий.

Он добавил, что в некоторых регионах действуют меры поддержки для учителей, однако уровень таких выплат значительно различается. "Например, в Краснодарском крае молодой учитель получает 1 млн рублей на строительство или покупку недвижимости, в Свердловской области заслуженному учителю при получении этого звания единовременно выплачивают 30 тыс. рублей. Но, почувствуйте разницу, в Москве за это же звание единовременно выплачивают 300 тыс. рублей", - отметил депутат.

"Зарплата учителей - самая важная тема в разговоре о неравенстве в школьном образовании. Она показывает, насколько государство ценит труд тех, кто учит и воспитывает детей, а по большому счету - отношение страны к своему будущему", - подчеркнул Слуцкий.